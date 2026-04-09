В Україні створять мережу "енергетичних сот": деталі

Україна створює мережу "енергетичних сот" – автономних або напівавтономних кластерів, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена.

Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

За його словами, нова енергетична архітектура має три рівні.

– атомна генерація. АЕС дають стабільність, яку неможливо замінити, тому ядерну енергетику будуть надалі розвивати, підкреслив він.

– гнучкість, балансування і нова генерація. Ідеться про маневрові потужності, накопичувачі, і нову генерацію в точках, де система має технічний дефіцит.

Шмигаль повідомив, що у 2026 році стартує новий конкурс на будівництво до 1,3 ГВт нової генераційної потужності там, де вона найбільше потрібна: Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Одещина, Дніпро.

– локальна автономія. Когенерація, малі газові установки, децентралізоване тепло- і водопостачання. Він підкреслив, що це рівень, де потрібна активна залученість місцевої влади, тому уряд розраховує на продуктивну співпрацю.

Нагадаємо:

Під час опалювального сезону 2025-2026 ворог пошкодив більше 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС України, з них понад 4 ГВт енергетики відновили.