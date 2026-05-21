"Кришування порноофісів": суд взяв під варту підозрюваних

Суд взяв під варту п'ятьох підозрюваних у справі про корупційне прикриття мережі "порноофісів" з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжні заходи п'ятьом учасникам корупційної схеми, пов'язаної з прикриттям діяльності мережі так званих "порноофісів".

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

Усім п'ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зокрема, начальнику ГУНП в Івано-Франківській області — 7 млн грн застави, його заступнику — 5 млн грн застави, першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області — 5 млн грн застави.

Запобіжний захід заступнику начальника ГУНП в Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн застави, а водію заступника Міністра внутрішніх справ України — 8 млн грн застави.

Під час обшуків у межах цього провадження правоохоронці вилучили елітні автомобілі, готівкові кошти та інше майно. Загальна сума вилучених коштів становить 22,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Нагадаємо:

Офіс генерального прокурора за оперативного супроводу СБУ викрив корупційну схему у Національній поліції.

Співробітники поліції Кривого Рогу замовили порнографічну трансляцію у вебкам-моделі, після чого відкрили проти неї кримінальну справу, в межах якої жінку покарали до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком.

Раніше Уманський міськрайонний суд визнав винним інкасатора "Ощадбанку" за те, що на його телефоні під час обшуку знайшли одне порнографічне зображення.

Раніше повідомлялося, що сума доходів українців від розміщення контенту на платформі Onlyfans за 2023 рік становить 131,75 млн дол. – це на 20 млн дол. більше, ніж за 2020-2022 роки.