Бізнес-партнер Міндіча Хмельов скуповував землю та готелі – ЗМІ

Бізнес-партнер Тімура Міндіча та колишній топменеджер оборонної компанії "Fire Point" Ігор Хмельов з 2022 року скуповував землю та відпочинкові комплекси біля Буковелю.

Про це пише Bihus.info.

"Лише земельні ділянки могли б обійтися у близько 4,5 мільйона доларів", – говориться у публікації.

Bihus.info зазначає, що Хмельов довгий час лишався непублічним, попри те, що його ім'я в бізнес-реєстрах фігурувало майже в чотирьох десятках компаній.

Більшість з них приводили до так званої групи "Приват", де Хмельов був менеджером в структурах родини Ігоря Палиці і в цілій низці фірм пов'язаних з Тімуром Міндічем.

Ім'я Хмельова згадується і на записах, зроблених детективами НАБУ в рамках операції "Мідас".

"Так, зокрема, учасники масштабної корупційної схеми на енергетиці обговорювали Хмельова в контексті його роботи на компанію "Fire Point", можливу причетність Міндіча до якої було також зафіксовано на записах", – пише Bihus.info.

У подальшому роботу Хмельова на "Fire Point" публічно підтвердив і її офіційний власник Денис Штілерман, який також згадував, що саме він і познайомив його з Міндічем.

Нагадаємо:

"Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас" у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики. Це, зокрема, розмови із инішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим. У розмові між Міндічем та Умєровим ідеться про виділення бюджетних грошей на закупівлю продукції Fire Point.

Бізнесмен Тимур Міндіч хотів придбати 50% акцій компанії "Fire Point" (розробник і виробник далекобійних ударних дронів та крилатих ракет), і пропонував "людину, яка його буде фронтувати".

Раніше повідомлялося, що НАБУ в січні 2025-ого року звернулося до Державної служби фінансового моніторингу України з офіційним запитом розкрити рух коштів компанії "Файєр поінт", але відомство все ще не надало відповідну інформацію. Лише в листопаді 2024 року з компанією, яку пов'язують із Тимуром Міндічем, було підписано два контракти на суму понад 7 мільярдів гривень.

Раніше співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що бізнесмен Тимур Міндіч, підозрюваний у справі про корупцію в українській енергетиці, претендував на 50% акцій компанії. Штілерман також визнав, що фігурант плівок операції НАБУ і САП "Мідас" Ігор Фурсенко працював у них.