Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Війна проти Ірану додасть в російський бюджет 9 мільярдів доларів – Reuters

Володимир Тунік-Фриз — 9 квітня, 17:44
Війна в Ірані подвоїла російські надходження від нафти
Getty Images

У квітні доходи Росії від найбільшого окремого нафтового податку подвояться до 9 млрд доларів через нафтогазову кризу, спричинену атакою США та Ізраїлю на Іран.

Про це відомо з розрахунків Reuters.

Основні доходи Росії від її величезної нафтогазової галузі базуються на видобутку. Експортне мито на сиру нафту було скасовано з початку 2024 року в рамках так званого "широкого податкового маневру" – багаторічної податкової реформи галузі.

За розрахунками Reuters, заснованими на попередніх даних про видобуток та цінах на нафту, російський податок на видобуток нафти у квітні зросте до близько 700 млрд рублів (9 млрд дол) з 327 млрд рублів у березні. Дохід зріс приблизно на 10% порівняно з квітнем минулого року.

На весь 2026 рік Росія запланувала в бюджеті 7,9 трлн рублів від податку на видобуток корисних копалин.

Середня ціна російської нафти марки Urals, яка використовується для оподаткування, у березні підскочила до 77 доларів за барель, що є найвищим показником з жовтня 2023 року, згідно з даними Міністерства економіки РФ.

Це на 73% вище за лютневу ціну в 44,59 доларів за барель і перевищує рівень у 59 доларів, передбачений у цьогорічному державному бюджеті.

У вівторок Кремль заявив, що на тлі серйозної світової енергетичної кризи, яка похитнула основи нафтогазових ринків, надходить величезна кількість запитів на російську енергію з різних куточків світу.

Водночас атаки України на російську енергетичну інфраструктуру, спрямовані на підрив фінансів Москви, сприяли зниженню доходів і загрожують скороченням видобутку нафти.

Розмір надприбутків для Росії в кінцевому підсумку залежатиме від того, як довго триватиме іранська криза.

Нагадаємо:

В середньому в період з 8 березня до 5 квітня Росія експортувала 3,35 млн барелів нафти на добу – найвищий рівень експорту з червня 2022 року.

9 квітня ціни на нафту знову зросли, оскільки сумніви щодо крихкого двотижневого перемир'я на Близькому Сході посилили побоювання, що енергетичні потоки через стратегічно важливу Ормузьку протоку залишатимуться обмеженими.

Росія нафта

нафта

Останні новини