Фігурант оборудки навколо “Родовід Банку” не сяде через строки давності справи

Вищий антикорупційний суд виніс вирок у справі колишнього голови правління "Родовід Банку", який збанкрутував через оборудку бізнесу Дмитра Фірташа.

Про це йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.

"У четвер, 9 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким визнала винуватим колишнього голову правління АТ "Родовід Банк" у вчиненні кримінальних правопорушень", – йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел ЕП у правоохоронних органах, мова йде про Дмитра Єгоренка.

Кримінальне порушення кваліфікують як пособництво у привласненні майна у особливо великих розмірах.

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права обіймати посади в бізнесі та організаціях на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного йому майна.

Водночас Єгоренка звільнено від покарання у зв'язку із закінченням строків давності справи.

У 2008-2009 роках службові особи АТ "Родовід банк" за відсутності відповідних повноважень уклали з "УкрГазЕнерго" Дмитра Фірташа депозитний договір із суттєво завищеними відсотками, чим завдано збитків банку в особливо великих розмірах.

Структура Фірташа поклала близько півмільярда гривень під 48% річних, що є майже втричі вище за ринкові розцінки того часу.

Депозитна угода була укладена ще у лютому 2008 року – до початку фінансової кризи кризи - під 9% річних. Додаткова угода, яка встановила 48% річних, датована березнем 2009 року.

Угоду підписав голова правління "Родовіду" Дмитро Єгоренко, який змінив на посаді Дениса Горбуненка.

Бізнес Фірташа отримав нараховані на депозит відсотки у розмірі 284 мільйони гривень вже через рік після того, як до банку була запроваджена тимчасова адміністрація – в 2010 році.

Шевченківський районний суд Києва визнав Галину Шепелеву винною у пособництві у заволодінні 11-поверхового будинку у центрі Києва шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

У 2009 році після націоналізації "Родовід Банку" народний депутат від Блоку Юлія Тимошенко Олександр Шепелев, за версією слідства, став неформальним "смотрящим" за банком і організував передачу йому в оренду будинок в Рильському провулку,4. Власницею новозбудованого об'єкта була дружина Шепелева.