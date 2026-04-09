Десятого квітня світло виключатимуть усю добу

У пʼятницю 10 квітня в усіх регіонів України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Про це повідомляє "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки попередні атаки РФ на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.