УЗ прокоментувала затримання посадовця, якого підозрюють у хабарі у $100 тисяч

Заступника керівника одного з департаментів "Укрзалізниці" затримали за підозрою у вимаганні хабаря з підприємця та обіцянці "допомогти" з вивільненням площ і розширенням бізнесу.

Це підтвердила сама компанія, назвавши інцидент ганебним.

В "Укрзалізниці" заявили, що максимально сприяють розслідуванню ДБР і Нацполіції. За даними компанії, правоохоронцям уже передали всі запитувані матеріали, а служба корпоративної безпеки перебуває на постійному зв'язку зі слідчими.

Окрім цього, в компанії запускають власну службову перевірку. Затриманого працівника вже відсторонили від виконання обов'язків. Якщо з'ясується, що він діяв не сам, інших можливих причетних також обіцяють негайно відсторонити, а матеріали передати правоохоронцям.

УЗ також закликала клієнтів не погоджуватися на жодні пропозиції "сприяння" чи "прискорення" від імені компанії та повідомляти про такі випадки на антикорупційну лінію або до правоохоронних органів.

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з ДСР Нацполіції затримали заступника керівника одного з департаментів АТ "Укрзалізниця", якого підозрюють у вимаганні хабаря.

За даними слідства, до нього звернувся представник підприємства, яке видобуває корисні копалини, щодо оформлення документів для демонтажу або перенесення залізничної колії, яка залишалася на балансі "Укрзалізниці" та проходила через території родовища.

Посадовець запевнив, що зможе допомогти з отриманням дозволу на демонтаж коштом "Укрзалізниці", однак за це вимагав 100 тисяч доларів.