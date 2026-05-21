Махінації із сухпайками для ЗСУ на 71 мільйон гривень: повідомлено про підозру

Понад 71 мільйон гривень завдано державі внаслідок постачання до військових частин ЗСУ непридатних та заборонених до використання добових польових наборів продуктів: чотирьом фігурантам справи повідомили про підозру.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Підробляли декларації виробника щодо якості товарів, комплектували якісні продукти з простроченими або взагалі непридатними для споживання, пакували все в один набір і відправляли військовим", – написав Кравченко у Телеграм.

Такий заробіток під час війни налагодили двоє підприємців – постачальників добових польових наборів продуктів для ЗСУ.

Директор одного з ТОВ разом із заступником забезпечили поставки до війська неякісних сухпайків на 62,5 млн грн, керівник іншої компанії – ще на 8,6 млн грн.

За словами прокурора, реалізувати все це їм вдалося, зокрема, через дії колишнього т. в. о. директора департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.

"Укладаючи договори з бізнесом, посадовець "забув" внести туди пункт про обов'язкову перевірку якості товару – тож неякісна продукція безперешкодно дійшла до військових", – говориться у повідомленні.

"На передовій таку "гастрономію" не оцінили і почали масово скаржитися. Судові товарознавчі експертизи підтвердили: харчі справді не відповідали стандартам якості та безпечності", – додав він.

Збитки державі в особі Міноборони становлять понад 71 млн грн.

Усім учасникам повідомлено про підозру.

Постачальникам інкримінують заволодіння коштами, службове підроблення та введення в обіг небезпечної продукції. Ексчиновнику – недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

До суду подано клопотання про тримання керівників компаній під вартою з альтернативою застави у розмірі завданих збитків.

Слідство триває. Перевіряються інші можливі епізоди та причетні особи.

