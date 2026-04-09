У Запорізькій області дрон РФ знищив відділення "Нової пошти"

Артур Крижний — 9 квітня, 10:20
У Запорізькій області дрон РФ знищив відділення Нової пошти
У ніч на 9 квітня російські війська атакували Запоріжжя та область, унаслідок чого ударний дрон РФ знищив відділення "Нової пошти" в Новомиколаївці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У компанії повідомили, що працівники не постраждали, оскільки вночі відділення було зачинене. Водночас вогонь знищив понад 150 відправлень.

"Нова пошта" вже зв'язується з клієнтами, чиї посилки були у відділенні. Попередньо сума компенсацій оцінюється у 300 тисяч грн.

У компанії також заявили, що найближчим часом поруч встановлять мобільне відділення, щоб жителі й надалі могли користуватися послугами доставки.

Від вечора 8 квітня російські окупанти атакували Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 99 дронів вдалося знешкодити, однак є і влучання.

Нова пошта Наслідки обстрілів в Україні

Наслідки обстрілів в Україні

