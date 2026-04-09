Шмигаль повідомив, скільки газу потрібно для наступного опалювального сезону

Відповідно до базового сценарію, на початок опалювального сезону 2026/27 в підземних сховищах газу планується накопичити 14,6 млрд куб. м газу.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після засідання Кризового комітету за участі представників компаній паливно-енергетичного сектору.

"Водночас ми розуміємо, що продовжуємо жити в умовах війни, коли ворог цілеспрямовано атакує, зокрема і газову інфраструктуру. Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня. Тож з огляду на ситуацію, прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації", – зазначив він.

За словами Шмигаля, орієнтиром залишається досвід попередніх опалювальних сезонів: наявність природного газу в ПСГ не менше 13,2 млрд куб. м газу на початок опалювального сезону.

"Це дозволить стабільно пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак. Таким чином, 13,2 млрд куб. м визначено як критично необхідний мінімум", – підкреслив міністр.

Також він зазначив, що для стабільного проходження наступного осінньо-зимового періоду ключовими завданнями залишаються:

своєчасне контрактування імпортних поставок природного газу;

закачування ресурсу до ПСГ у період найнижчих ринкових цін;

диверсифікація маршрутів постачання.

Очільник Міненерго додав, що НАК "Нафтогаз України" та Оператор ГТС України вже працюють над питанням щодо бронювання можливих потужностей для імпорту природного газу та продовження дії маршрутних продуктів "Вертикального газового коридору".

Нагадаємо:

Напередодні йшлось, що в осінньо-зимовий період 2025/26 Україна увійшла із запасами газу обсягом 13,2 млрд кубометрів. Газовий імпорт склав — понад 4,6 млрд кубометрів.

Він зазначив, що у 2025 році український газовидобуток склав 16,97 млрд кубометрів. Це на 2,4 млрд кубометри більше, ніж прогнозувалося. Приватний сектор продемонстрував зростання на понад 14%.