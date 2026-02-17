Новини 17 лютого: суд над Галущенком, нові атаки на енергетику

Про атаку енергетики: вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси.

Про вбивство енергетиків Росією: три працівники Слов'янської ТЕС загинули в результаті атаки російського дрона на їх автомобіль вранці 17 лютого.

Про атаку на російські НПЗ: у Краснодарському краї Росії після атаки безпілотника спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Ільський".

Галущенко про заставу, яку просили прокурори: ексміністр енергетики Герман Галущенко, якого взяли під варту, заявив, що не має коштів на внесення застави і не знає, хто може внести за нього значну суму.

Про атаки обʼєктів "Нафтогазу" росіянами: з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру Групи "Нафтогаз". У 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.

Про Starlink: тепер фізичні особи можуть верифікувати Starlink не тільки в ЦНАПі, а й у найближчих відділеннях "Нової пошти" або "Укрпошти".

Про енергетику Києва: у всі 2600 будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, відновили подачу теплопостачання.

Про Галущенка в будинку Захарченка: Герман Галущенко стверджує, що подобово орендував будинок Захарченка за 130 доларів у добу.

Про запобіжний захід Галущенку: Германа Галущенка взяли під варту із альтернативою внесення застави у 200 мільйонів гривень.

Ексклюзив ЕП:

Військовий мобільний оператор. Чому держава створює окремий зв'язок для ЗСУ

Влада створює військового мобільного оператора – захищену мережу, яка забезпечить зв'язок на фронті навіть у разі вимкнення Starlink. Як нова система змінить ситуацію на полі бою?