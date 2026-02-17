У Росії спалахнув НПЗ після удару дрона

У Краснодарському краї Росії після атаки безпілотника спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Ільський".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що було пошкоджено резервуар із нафтопродуктами.

Раніше цього місяця Україна відновила удари по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки мирні переговори за посередництва США поки що не дали відчутних результатів.

У вівторок у селі Волна, де розташований російський чорноморський порт Тамань, загорівся резервуар із нафтопродуктами, повідомив губернатор регіону.

НПЗ "Ільський" неодноразово ставав ціллю атак українських дронів. Його потужність становить близько 138 000 барелів на добу. Наразі незрозуміло, чи вплинула остання атака на роботу підприємства.

