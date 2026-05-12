"Італійська забастовка": у НАБУ розповіли про взаємодію Держфінмоніторингом

Державна служба фінансового моніторингу продовжує "італійську забастовку", імітуючи роботу, але не забезпечуючи реальний результат, заявив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

Про це Кривонос заявив під час брифінгу.

Ідеться про взаємодію у рамках розслідування масштабних корупційних схем у сфері енергетики тощо.

"Починаючи з листопада немає взаємодії між НАБУ і цією службою. Не заблаковані жодні рахунки за кордоном за допомогою їхніх механізмів – вони не звертаються. Узагальнені матеріали, які вони направляють – це те, з чого слідство не може взяти ніякої корисної інформації для того, щоб взаємодіяти на міжнародному рівні"

За словами Кривоноса, на посадовців Держфінмоніторингу "потрібно тиснути, щоб вони показували результат, а не створювали видимість взаємодії з НАБУ".

Нагадаємо:

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів: 23 дні він провів у відрядженнях до Танзанії та Мексики, 17 днів був на лікарняних та 10 днів — у відпустці.

Раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що за рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів. Причому його від'їзди збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами за участі його команди.

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.