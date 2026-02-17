В Києві відновили опалення у всіх 2600 будинках, які були без тепла після атаки 12 лютого

У всі 2600 будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, відновили подачу теплопостачання.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання.

Нагадаємо:

Станом на вечір 16 лютого в Києві близько 100 будинків ще залишалися без тепла — з тих 2600 багатоповерхівок, які опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого.

Ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.