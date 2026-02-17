"Руйнування надзвичайно серйозні": стали відомі наслідки атаки РФ по енергетиці Одеси

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", - йдеться у повідомленні.

Зараз енергетики працюють на місці і розбирають завали. В енергокомпанії пообіцяли зробити все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

"Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

У ніч на 17 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, в результаті чого зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, троє людей травмовані.