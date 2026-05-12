Енергостійкість столиці: КМДА розповіла про реалізацію планів

У Києві побудовано об'єкти розподіленої когенерації загальною потужністю близько 40 МВт, які оснащені захистом другого рівня.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Розбудова моделі розподіленої когенерації – одночасного виробництва електричної та теплової енергії – один із базових сегментів плану енергостійкості Києва", – заявив в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Наразі за цим напрямом уже побудували об'єкти загальною потужністю близько 40 МВт. Таким чином столиця збільшує додаткові обсяги електроенергії та теплопостачання.

"Ми йдемо шляхом будівництва електростанцій з виробництвом теплової енергії, які вводяться в експлуатацію вже з комплексом захисту другого рівня. В активній фазі – низка проєктів, які дозволять виробляти ще понад 130 МВт потужності", – розповів Пантелеєв.

Він додав, що заходи плану енергостійкості за всіма напрямами тривають уже безпосередньо на майданчиках. Так, наразі виконують встановлення, монтаж, наладку та тестування обладнання й систем.

За його словами, для потреб систем водопостачання міста збудований перший дизельний енергокомплекс потужністю 5 МВт. Загалом план передбачає отримання близько 16 МВт резервного енергопостачання за рахунок дизель-генераторних установок. Для більшої ефективності їх роботу доповнять частотні перетворювачі.

Київрада затвердила план енергостійкості столиці на початку березня цього року. Він передбачає десятки проєктів і робіт за ключовими напрямами.

Ідеться про відновлення пошкодженого минулої зими обладнання, встановлення на об'єктах елементів захисту відповідного рівня, розбудова моделі розподіленої генерації електричної та теплової енергії, зміцнення засобів і систем резервного живлення для критичної інфраструктури.

Раніше у КМДА повідомили, що відновлення Дарницької ТЕЦ відбувається у координації з містом, але на відновлення пошкодженого та знищеного обладнання з місцевого бюджету кошти не виділяються.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Через суттєві пошкодження ТЕЦ столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом, навіть в умовах обстрілів.