Галущенка відправили у СІЗО з альтернативою застави у 200 мільйонів

Ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який разом із Тимуром Міндічем фігурує у справі "Мідас" про корупцію навколо "Енергоатому", взяли під варту із альтернативою внесення застави у 200 мільйонів гривень.

Про це йдеться на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Раніше прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просили суд обрати для Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.

Судді ВАКС встановили заставу у 200 мільйонів гривень, або тримання під вартою на 60 днів – до 15 квітня. Якщо ексміністр внесе заставу – у нього заберуть паспорт та вдягнуть електронний браслет, а також заборонять виїжджати з Києва та Київської області.

Галущенко після оголошення запобіжного заходу заявив, що "незадоволений" рішенням та "буде збирати гроші на адвокатів, аби подати апеляцію".

На засіданні суду Галущенко заявляв, що не має коштів на внесення застави, про яку клопотали прокурори, і не знає, хто може внести за нього значну суму.

"Це не застава, це вирок. Це означає, що людина буде перебувати – на жаль, у нас є така практика – роками. Ти вже відбуваєш покарання", – сказав він.

Нагадаємо:

16 лютого Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання. Скаргу захисту задовольнили частково, а Галущенка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.

Вранці 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.