Росіяни атакували енергообʼєкти на Миколаївщині

Володимир Тунік-Фриз — 12 травня, 09:00
Російські загарбники зранку 12 травня атакували енергетичний обʼєкт у Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами Кіма, внаслідок атаки у області зафіксували знеструмлення.

"Зранку ворог атакував "шахедами" енергетичну інфраструктуру області. Є знеструмлення населених пунктів. Без постраждалих. Роботи з відновлення вже ведуться", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські окупати атакували об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області вранці 12 травня, внаслідок чого постраждав машиніст потяга.

