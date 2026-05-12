Росіяни атакували енергообʼєкти на Миколаївщині

Російські загарбники зранку 12 травня атакували енергетичний обʼєкт у Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами Кіма, внаслідок атаки у області зафіксували знеструмлення.

"Зранку ворог атакував "шахедами" енергетичну інфраструктуру області. Є знеструмлення населених пунктів. Без постраждалих. Роботи з відновлення вже ведуться", – йдеться у повідомленні.

