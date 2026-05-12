Недостовірне декларування на 15 мільйонів гривень: депутат відбувся штрафом

Суд визнав винним депутата селищної ради Конотопського району на Сумщині у недостовірному декларуванні на понад 15 мільйонів гривень: його оштрафували на 69 700 гривень і на рік позбавили права обіймати державні посади.

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Ідеться про депутата Дубов'язівської селищної ради Конотопського району Сумської області у недостовірному декларуванні на понад 15,2 млн грн.

Підставою для ухвалення обвинувального вироку стали матеріали досудового розслідування Конотопського районного відділу Головного управління Національної поліції України в Сумській області.

Розслідування розпочали за результатами повних перевірок декларацій за 2023 та 2024 роки, проведених НАЗК. Агентство встановило, що посадовець у деклараціях за 2023 та 2024 роки не зазначив відомості про низку активів.

Ідеться про два житлові будинки у Сумській області площею 500,1 кв. м та 84 кв., в одному з яких проживав сам декларант, в іншому – члени його родини. Загальна вартість незадекларованої нерухомості перевищує 2,1 млн грн.

А також про автомобіль Porsche Cayenne, 2018 року випуску, який належить його дружині, вартістю близько 2,8 млн грн, та про готівку – понад 260 тис. грн сукупно, розміщені на власних банківських рахунках.

Також встановлено, що посадовець не задекларував отриману від матері позику на загальну суму 1 млн грн і позику від банку у розмірі 380 тис. грн, яку використав для придбання земельних ділянок.

Окрім цього, депутат не зазначив відомості про земельну ділянку площею 36 284 м², яка належить йому на праві власності.

За результатами судового розгляду посадовця визнано винним та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 69 700 грн із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік. Вирок набув законної сили.

