Галущенко: Розмір застави — це вирок. Я буду роками сидіти в СІЗО, бо в мене такої суми немає

Ексміністр енергетики Герман Галущенко, якого взяли під варту, заявив, що не має коштів на внесення застави і не знає, хто може внести за нього значну суму.

Про це заявив ексміністр енергетики Герман Галущенко.

"Я не уявляю, хто це зробить. Я навіть не знаю, з ким про це говорити", – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів у залі суду.

За його словами, попередньо він ні з ким це питання не обговорював.

"Це не застава, це вирок. Це означає, що людина буде перебувати – на жаль, у нас є така практика – роками. Ти вже відбуваєш покарання", – сказав він.

Йдеться про 425 мільйонів гривень застави, яку прокуратура просить суд обрати для Галущенка у якості альтернативи тримання під вартою.



"Мене звинувачують у тому, що будучи міністром енергетики, я призначав людей, лояльних до міністерства енергетики. Виявляється, це є злочином, що ви міністр, відповідаєте за галузь і ви намагаєтеся призначати своїх людей у свою команду", – сказав він.

"Мені здається, що це нормально. Бо як інакше нести відповідальність за галузь", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть суд обрати для ексміністра енергетики Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.

16 лютого Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання. Скаргу захисту задовольнили частково, а Галущенка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.

Вранці 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі і затримали при спробі перетнути кордон.