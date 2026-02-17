Starlink можна верифікувати у відділеннях "Нової пошти" й "Укрпошти"

Тепер фізичні особи можуть верифікувати Starlink не тільки в ЦНАПі, а й у найближчих відділеннях "Нової пошти" або "Укрпошти".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Щоб додати свій Starlink до Whitelist:

1. Підготуйте дані термінала — номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID.

2. Візьміть документи — паспорт та РНОКПП.

3. Завітайте до найближчого відділення пошти або ЦНАПу.

4. Подайте заяву та очікуйте на результат.

"У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, але можуть бути незначні затримки через великий попит на послугу", – підкреслили в Мінцифри.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink – в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали.