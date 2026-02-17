Росіяни дроном вбили трьох працівників Слов'янської ТЕС

Три працівники Слов'янської ТЕС загинули в результаті атаки російського дрона на їх автомобіль вранці 17 лютого.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 17 лютого.

"Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях", - розповів Некрасов.

Нагадаємо:

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси. ДТЕК повідомив, що руйнування надзвичайно серйозні і ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

У ніч на 17 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, в результаті чого зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, троє людей травмовані.

Росія нанесла по Україні комбінований удар, який був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику, під ударом були 12 областей.