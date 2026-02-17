Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Росіяни дроном вбили трьох працівників Слов'янської ТЕС

Віктор Волокіта — 17 лютого, 11:20
Росіяни дроном вбили трьох працівників Слов'янської ТЕС
ДСНС Донеччини

Три працівники Слов'янської ТЕС загинули в результаті атаки російського дрона на їх автомобіль вранці 17 лютого.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 17 лютого.

"Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях", - розповів Некрасов.

Нагадаємо:

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси. ДТЕК повідомив, що руйнування надзвичайно серйозні і ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

У ніч на 17 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, в результаті чого зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, троє людей травмовані.

Росія нанесла по Україні комбінований удар, який був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику, під ударом були 12 областей.

ТЕС війна

війна

Росія вдарила по залізниці: інфраструктура пошкоджена у чотирьох областях
Росіяни дроном вбили трьох працівників Слов'янської ТЕС
Росія вдарила по Прикарпаттю, одна з громад – без теплопостачання

Останні новини