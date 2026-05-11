Недостовірне декларування: судитимуть ексголову Держлікслужби

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно ексолови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка, якого обвинувачують у декларуванні недостовірних відомостей.

Про це повідомляють пресслужби САП та НАБУ.

Слідство встановило, що держслужбовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022–2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області.

"Попри те, що нерухомість оформлена на близьких родичів (на тестя та тещу), фактично нею користувався держслужбовець із дружиною, тож інформацію про неї необхідно відображати в деклараціях", - йдеться в повідомленні.

НАБУ і САП повідомили ексголові Держлікслужби про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій щодо житлового будинку.

На початку 2026 року уряд звільнив Романа Ісаєнка з посади голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

У лютому 2025 року Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб" майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.