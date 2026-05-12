Через обстріли росіян, у пʼяти областях нові знеструмлення

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських ударів – на ранок є нові знеструмлення в пʼяти областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Донецьку, Харківську, Сумську, Чернігівську та Миколаївську області.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 12 травня, станом на 09:30, його рівень був на 3,5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

Водночас через несприятливі погодні умови (дощ та пориви вітру) – на ранок частково були знеструмлені 6 населених пунктів у Закарпатській області.

Столиця збудувала дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мВт для резервного живлення критичної інфраструктури.