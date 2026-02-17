Галущенко платив 130 доларів за добу проживання у будинку Захарченка

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко стверджує, що подобово орендував будинок Захарченка і загалом часто змінював місця проживання задля власної безпеки.

Про це він сказав під час засідання Вищого антикорупційного суду.

Відповідаючи на питання суді ВАКС про проживання Галущенка у будинку Захарченка, він зазначив, що знімав його в оренду.

"Це була подобова оренда. Він здавався завжди, протягом 10 років там жили люди. На мене був замах у 2022 році, мені дали охорону і ми міняли проживання час від часу у різних місцях. Тому я до цього жив у іншому, теж орендував", – сказав ексміністр

За словами Галущенка, він платив близько 130 доларів за добу проживання у цьому будинку.

"Хлопець, який курував цей будинок рахував скільки це у місяць і я йому платив", – сказав Галущенко.

Нагадаємо:

Міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінюсту про стягнення активів до глави МВС часів Януковича Віталія Захарченка. Суд конфіскував шість обʼєктів нерухомості, зокрема дві квартири в Києві, корпоративні права та гроші на банківських рахунках України.

29 вересня 2025 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції щодо до ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У грудні 2025 року на платформі Prozorro оголосили конкурси з відбору управителів для арештованих об'єктів нерухомість ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

АРМА вже раніше оголошувало конкурси з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича - Віталія Захарченка.