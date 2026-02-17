Торік ворог атакував об'єкти "Нафтогазу" більше разів, ніж разом за попередні 3 роки

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру Групи "Нафтогаз". У 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Підкреслюється, що найважчим став жовтень 2025 року. Упродовж місяця по інфраструктурі Групи було завдано 25 комбінованих атак.

За підрахунками компанії, загалом з 2022 року по об'єктах Групи "Нафтогаз" застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією, з яких 1 399 — у 2025 році.

"Прямим наслідком атак стали втрати власного видобутку через що компанія змушена імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Група Нафтогаз підписала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР, EBRD) на 85 млн євро для закупівлі газу.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак.