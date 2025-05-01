Новини 1 травня: підписання угоди про надра, ріст держборгу України та "спиртовий" бензин на АЗК
Про що говорили сьогодні?
Про надра. Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.
Президент США Дональд Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському "роял-флеш" щодо РФ підписанням угоди про надра, вважає міністр фінансів США Скотт Бессент.
Про "спиртовий" бензин. З 1 травня усі АЗС в Україні додаватимуть до бензину спирт або так званий біоетанол, не менше, ніж 5%.
Автозаправні комплекси (АЗК) 1 травня зберегли ціну на пальне після введення норми обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину.
Про держборг. Державний та гарантований державою борг України у березні 2025 року збільшився на 103,48 млрд грн - до 7 123,25 млрд грн.
Про наслідки атак. Російські загарбники атакували дронами селище Васищеве Харківського району, в результаті чого виникла пожежа на території двох цивільних підприємств.
На Одещині через ракетні обстріли було зруйновано агропідприємство СФГ "Тиченко" у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Російський "шахед" прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.
Ексклюзив ЕП
Заплати податків більше, ніж заробив, а потім сядь до в'язниці: як влаштований український бізнес на OnlyFans
Держава карає за поширення порно, проте хоче отримати податки з його виготовлення – часом навіть більші, ніж отримані доходи.