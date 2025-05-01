Заплати податків більше, ніж заробив, а потім сядь до в'язниці: як влаштований український бізнес на OnlyFans

Держава карає за поширення порно, проте хоче отримати податки з його виготовлення – часом навіть більші, ніж отримані доходи.

4 квітня Підволочиський районний суд на Тернопільщині засудив до трьох років позбавлення волі з річним випробувальним терміном матір шістьох неповнолітніх дітей, яка, "реалізуючи свій злочинний намір", переслала інтимне фото знайомому у Viber.

23 квітня Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області присудив аналогічний термін військовослужбовцю за те, що він, "порушуючи суспільну мораль у сфері статевих стосунків", надсилав завантажені напередодні порнографічні відео кільком людям на Viber та Telegram.

Щороку суди ухвалюють десятки таких вироків за ст. 301 Кримінального кодексу "Створення та розповсюдження порнографічних предметів". Однак серед них майже не знайти справ проти організованого порнобізнесу з мільйонними оборотами. Довгий час держава офіційно "не помічала" майже промислового виробництва порно в Україні. Тимчасом численні правоохоронці та різноманітні посередники заробляли корупційну ренту як з окремих порномоделей, так і з агенцій, які допомагають їм створювати незаконний контент.

Віднедавна цією пікантною галуззю зацікавилася й податкова. Вона взялася за стягнення податків з українок та українців, які розміщують власні фото та відео на платформі OnlyFans. У деяких випадках сума податку, яку від них вимагає держава, перевищує зароблені доходи. Як це можливо і що насправді приховується за лаштунками українського порнобізнесу?

Як держава дізналася про OnlyFans

До 2024 року держава не помічала масштабного виробництва порноконтенту в Україні, яке після 2022 року почало набувати обрисів повноцінної галузі економіки. Здавалося, що це влаштовувало всіх. Творці пікантного контенту мали можливість працювати, сплачуючи фіксовану суму правоохоронцям, аби ті "не помічали" такої діяльності. Останні отримували додаткове джерело корупційного доходу.

Проте у 2024 році цей статус-кво порушився. Даними про тисячі українців, які створюють та поширюють порноконтент на платформі OnlyFans, зацікавилася Державна податкова служба (ДПС). За її переконанням, з доходів, отриманих від кримінальної діяльності (виготовлення та поширення порно), слід платити податки.

ДПС попросила податкові органи Великої Британії надати інформацію про українських громадян – отримувачів виплат від британської компанії Fenix International Ltd., якій належить OnlyFans. Така невибіркова форма обміну інформацією викликає питання в юристів, з якими спілкувалася ЕП.

"Однієї визначеної форми податкового запиту в укладеній конвенції з Британією немає", – каже керівний юрист компанії Arzinger Денис Ерсой. Проте, додає він, така форма запиту не поширена в міждержавних податкових відносинах.

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Модельна конвенція Організації економічного співробітництва та розвитку щодо обмінів податковою інформацією радить державам утримуватися від розсилання безособових запитів, які не мають конкретної визначеної мети. Такі запити називають "фішинговими експедиціями", додає керівниця практики податків та податкового консалтингу ЮК "Армада" Анастасія Луук. Запит ДПС був саме таким.

ЕП не вдалося дізнатися, хто в податковій зацікавився доходами українців на OnlyFans. Співрозмовники, дотичні до керівництва служби у 2024 році, зазначали, що надсилання такого запиту навесні 2024 року нібито ініціювала податкова Великої Британії в межах спільної перевірки компанії Fenix International Ltd.

Хай там як, а вже у вересні 2024 року ДПС почала отримувати дані про українських творців контенту на OnlyFans, які заробляли на цій платформу у 2020-2022 роках. Голова ДПС Руслан Кравченко повідомив, що таких було 5 435 осіб, яким належали 7 036 акаунтів. За три роки ці громадяни заробили 111 млн дол.

Отримавши ці дані, податкова почала розсилати моделям OnlyFans "листи щастя" з вимогою сплатити податковий борг. Згодом ДПС провела 759 податкових перевірок (ще 606 перевірок тривають і 346 заплановані). За підсумками завершених перевірок та в судовому порядку порномоделям нарахували 14,7 млн грн податкових зобов'язань, з яких оскаржуються зобовʼязання щодо 14,5 млн грн.

Для багатьох моделей суми податкового боргу виявилися співставними або навіть більшими, ніж суми, зароблені на OnlyFans. Передусім це стосується тих, хто працював на платформі через посередників – так звані OnlyFans-агенції.

За лаштунками порнобізнесу

OnlyFans-агенції – це організації, які допомагають моделям просувати та монетизувати їхній контент на платформі. Скільки таких агенцій в Україні – невідомо. Через кримінальну відповідальність за створення та поширення порно більшість з них існують у тіні, без оформлення в статусі компанії чи навіть ФОП.

Розміри агенцій заведено вимірювати кількістю моделей, яких вони супроводжують. У деяких випадках мова може йти про сотні таких анкет, які разом можуть генерувати мільйони доларів щомісяця.

Крім моделей, в агенціях працює чимало іншого персоналу. Є відділи, які відповідають за секстинг (переписка з "фанами", продаж контенту), рекламу та просування сторінок. Є відділи, який займається так званими лідами – "фанами", які готові платити великі суми за ексклюзивний контент та спілкування.

"У нас один чоловік за рік "заніс" моделі 200 тисяч доларів. Він юрист, колишній морський піхотинець. Заради моделі він за пів року вивчив українську мову", – розповідає Влад, який раніше працював в одній з агенцій, а наразі запустив власну.

Зазвичай для кожного такого відділу орендуються окремі офіси, щоб працівники не мали повного уявлення про те, як побудовані бізнес-процеси. Великі агенції мають власні юридичні департаменти, служби HR та безпеки і навіть психологів.

Моделі в офіси не ходять, а працюють дистанційно. Їх робота полягає в регулярному створенні контенту, записі індивідуальних відео (наприклад, із зверненням до конкретного фаната, який таку послугу оплачує окремо). В окремих випадках модель можуть попросити зв'язатися з "лідом" через відеодзвінок.

Проте такий, на перший погляд, високоприбутковий та успішний бізнес має "скелети в шафі". Зокрема щодо того, як побудована робота команди.

Зсередини агенції нагадують "дніпровські офіси". Там часто культивуються показовий успіх та марнотратство. "За вами стежать, щоб ви витрачали всю свою зарплату і хотіли заробляти ще більше. Можуть "булити" за те, що не купив новий iPhone або ходиш у старому одязі", – пригадує Влад. Таким чином, каже він, агенція мотивує працювати інтенсивніше і заробляти більше грошей.

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Помилки, невиконання плану або спілкування з фанатами повз "спільну касу" (наприклад, через особистий Telegram) можуть обернутися проблемами. "У центрі нашого офісу був прозорий кабінет. "Грішника" могли там бити, ламати руки або навіть обсмалювати паяльником. Інші за цим спостерігали", – додає хлопець.

Умови роботи в агенції залежать від наявності "даху" від правоохоронних органів. Щойно останні його надають, власники цього бізнесу починають відчувати безкарність і вдаються до відверто незаконних методів роботи з персоналом.

Податки більші за доходи

Умови, на яких агенції співпрацюють з моделями, також не можна назвати справедливими, хоча, на щастя, тут обходиться без фізичного насильства (під час підготовки матеріалу ЕП не вдалося дізнатися про такі випадки).

Більшість агенцій працюють за схемою "20 на 80", тобто творець контенту отримує 20% від його монетизації на OnlyFans. Решту забирає агенція за надані послуги.

"В Україні, мабуть, найгірші агенції з-поміж тих, які я бачив. Мало того, що вони забирають 80% доходу, так ще й повністю контролюють доступ до сторінок моделей на OnlyFans. Модель не може піти і почати вести сторінку самостійно", – розповідає Георгій, який розміщує на платформі контент зі своєю дружиною.

Деякий час пара співпрацювала з швейцарською агенцією, яка працює легально і сплачує податки. За свої послуги компанія отримувала 50% з доходу.

Багатьох українських моделей влаштовував формат роботи, за якого вони отримували п'яту частину заробленого. Деякі з них розуміли, що самостійно заробляти стільки, скільки заробляють з агенцією, вони не зможуть. Інші ж не знали, що на платформі можна отримувати доходи без посередників.

"Я не знала, що OnlyFans – це сайт, де можна зареєструватися самій, що не потрібна агенція. Раніше були шлюбні агенції, я в такій колись працювала. Думала, що це щось подібне", – каже модель Арина (ім'я змінене на прохання дівчини).

Наприкінці 2024 року вона отримала від податкової "лист щастя", у якому сума податкового боргу перевищила її заробіток на OnlyFans. "Якийсь час я хворіла і агенція за такий період зменшувала "ставку" з 20% до 10%", – пояснює вона.

Агенція порадила їй заперечувати заробітки від OnlyFans і не згадувати про роботу через агенцію. Про можливість оплати податкового боргу там навіть не хотіли говорити. Випадок Арини не поодинокий. Більшість успішних моделей працюють з агенціями і листи від податкової для них стали справжньою несподіванкою.

Масла у вогонь підлили повідомлення, що OnlyFans нібито почав блокувати виведення коштів за наявності податкового боргу. Ці листи нібито отримували деякі моделі (скриншоти повідомлень з'явилися на кількох форумах, де спілкуються представники порноіндустрії). Підтвердити їх справжність ЕП не вдалося.

Руслан Кравченко в інтерв'ю ЕП заявив, що ДПС не зверталася до Fenix International Ltd. з проханням заблокувати податковим боржникам можливість виводити зароблені кошти зі своїх акаунтів на OnlyFans. "Я впевнений, що всі суб'єкти господарювання, які отримали дохід, сплатять податок або добровільно, або після суду, або після документальних перевірок", – відповів він на питання про те, чи збирається ДПС ініціювати такі звернення в майбутньому.

Моделям, які заробляли через OnlyFans-агенції та отримували лише 20% від доходів анкет, Кравченко порадив надати відповідні докази до податкової. "Ми будемо перевіряти надану інформацію. Якщо хтось отримав менше, ніж податкова рахує, треба надати всі документи, які це підтверджують", – заявив голова ДПС.

"У мене був договір з агенцією. Ми переглянули його з юристами і виявили, що він не має жодної юридичної сили", – каже Арина. Чи стане такий договір з бізнесом, якого де-юре не існує, достатнім доказом для податкової – питання риторичне.

Мабуть, через те чимало моделей, зокрема Арина, після отримання повідомлень від ДПС вирішили поїхати за кордон. Тим більше, що сплата податку не звільняє їх від потенційного кримінального переслідування. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Ба більше, держава може визнати добровільну сплату податків з виготовлення порно ще одним злочином – легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Не виключено, що кримінальних справ проти українських OnlyFans-моделей ставатиме ще більше. Як вдалося дізнатися ЕП, базу даних від OnlyFans, яку отримала податкова, можна придбати через посередників за 400 дол.

У березні 2025 року представники Національної поліції, які могли купити такі дані, навідалися з обшуками до будинку моделі, яка заробила на OnlyFans найбільше коштів. У коментарі ЕП вона підтвердила, що бачила в слідчого список з рештою моделей. У поліції ЕП сказали, що не отримували цих даних ні від ДПС, ні від Бюро економічної безпеки, якому інформація від податківців дісталися за рішенням суду.

Що далі

29 квітня уряд схвалив законопроєкт, який пропонує запровадити автоматичний обмін даними між ДПС та цифровими платформами. До останніх належить і OnlyFans. У разі ухвалення документа в парламенті податкова отримуватиме інформацію про всіх, хто зареєструє акаунти на платформі автоматично, а не лише раз на кілька років після надсилання спеціального запиту до Британії.

Відповідно до тексту законопроєкту, онлайн-платформи стануть податковими агентами і сплачуватимуть з отриманих українцями доходів 10% податку (5% – на доходи фізосіб і 5% військового збору). Це вигідніше, ніж 19,5%, які моделі OnlyFans мають заплатити за 2020-2022 роки і 23% – за 2025 рік.

Однак ухвалення цього закону не вирішить ключової проблеми – кримінального переслідування творців порнографічного контенту. Ба більше, дані про таких осіб будуть надходити до ДПС постійно та автоматично. Як показав досвід, не виключено, що згодом ця інформація опиниться в руках правоохоронців.

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Наприкінці 2024 року правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно. Його ухвалення могло б спростити життя OnlyFans-моделям. Багато з них у розмові з ЕП повідомили, що готові сплачувати всі податки, але лише з тих доходів, які реально заробили. Однак через страх кримінального переслідування вони бояться виходити з тіні.

За даними ДПС, наразі лише 748 з 5 435 OnlyFans-моделей подали декларації про отриманий на платформі дохід. Розмір задекларованого доходу – 356 млн грн. Імовірно, у разі декриміналізації виготовлення порно кількість охочих сплатити податок суттєво збільшиться, а отже, зростуть надходження до держбюджету.

Поки у Раді відсутні голоси на ухвалення цього рішення, все більше моделей починають задумуватися над пошуком більш сприятливих юрисдикцій, у яких їхня діяльність не викликає зайвих рухів тіла правоохоронців та де вони можуть законно сплачувати податки із зароблених доходів.