Розширення видобування нафти у Венесуелі буде самоокупним – СЕО Chevron

Розширення діяльності "Шеврон Корп." у Венесуелі вартістю 7 млрд доларів фінансуватиметься за рахунок прибутку від видобутку та продажу нафти в цій латиноамериканській країні, а не за рахунок зовнішніх грошових вливань, за словами керівника нафтового гіганта.

Про це повідомляє Bloomberg.

Плани компанії подвоїти видобуток до понад 600 000 барелів на добу протягом наступних п'яти років фінансуватимуться трьома венесуельськими спільними підприємствами, заявив генеральний директор Майк Вірт у п'ятницю на енергетичному симпозіумі Техаського університету в Остіні.

"Ми будемо жити в межах можливостей цих підприємств щодо генерування грошових коштів, а не залучати кошти ззовні", – сказав Вірт.

Рішення про самофінансування розширення нафтовидобутку у Венесуелі свідчить про те, що Chevron дотримується консервативного підходу до своїх планів зростання і не бажає вкладати нові кошти в країну, яка націоналізувала свою нафтову галузь як у 1970-х, так і на початку 2000-х років.

Chevron був єдиною великою американською нафтовою компанією, яка залишилася у Венесуелі після приходу до влади колишнього президента Уго Чавеса два десятиліття тому, тоді як конкуренти ExxonMobil Holdings Corp. та ConocoPhillips покинули країну.

На запитання, що потрібно, щоб Chevron виділив кошти зі своїх центральних фондів на Венесуелу, Вірт відповів, що вирішальне значення мають вибори.

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Нагадаємо:

Партнером США у столітній нафтовій концесії у Венесуелі став Алехандро Бетанкур — бізнесмен, якого американські прокурори розслідували у справі про виведення понад мільярда доларів із державної PDVSA, а федеральне розслідування проти нього зупинили.