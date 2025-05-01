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На АЗС зберегли ціни на пальне після введення "спиртового" бензину

Віктор Волокіта — 1 травня, 14:39
На АЗС зберегли ціни на пальне після введення спиртового бензину
Getty Images

Автозаправні комплекси (АЗК) 1 травня зберегли ціну на пальне після введення норми обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину.

Про це свідчать дані моніторингу низки мереж, проведені Енергореформою.

Згідно з ним, станом на ранок 1 травня ціни на бензин А-95 та А-95 преміальний залишаються такими, якими були зафіксовані 29 квітня.

Бензин з додаванням 5% біоетанолу в чеках маркується Е5.

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Нагадаємо:

З 1 травня усі АЗС в Україні мають додавати до бензину спирт або так званий біоетанол, не менше, ніж 5%.

Є кілька основних причин, для чого це робити. Насамперед, це екологія, адже біоетанол чистіший за нафтове пальне, при згорянні він виділяє менше шкідливих речовин. Друга причина – зобов’язання України в рамках євроінтеграції.

Окремого маркування не буде. Всі АЗС зобов’язані продавати змішаний бензин, тому він має бути скрізь за замовчуванням.

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На АЗС зберегли ціни на пальне після введення "спиртового" бензину
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