Україна і США підписали угоду про надра

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

Про це пише УП з посиланням на повідомлення Свириденко в Facebook та Міністерства фінансів США.

"Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна", - написала Свириденко.

"Сполучені Штати віддані справі сприяння припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі.

Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні.

І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України", - зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Свириденко перелічила основні положення угоди про надра.

Всі ресурси залишаються в українській власності – це закріплено угодою.

Інвестиційний фонд створюється на умовах 50/50. Україна і США спільну управлятимуть Фондом. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.

Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України.

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.

Законодавчі зміни – лише точкові. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

Сполучені Штати допоможуть Україні залучати інвестиції, технології та інновації через агентство DFC (Development Finance Corporation).

Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

"США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою – наприклад, системами ППО для України.

Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну – у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Україна готова підписати угоду про видобуток копалин зі США. Це може статися вже у середу, 30 квітня.

Для підписання документа до Вашингтона вирушила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Financial Times повідомило, що підписання рамкової угоди про використання надр між Україною та США опинилось під загрозою зриву в останній момент, коли українська делегація вирушила до Вашингтона.

Як пише Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов’язані галузі української економіки.

Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.