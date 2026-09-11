США наступного тижня розглядатимуть законопроєкт Грема про санкції проти РФ

Палата представників США наступного тижня розпочне розгляд широкомасштабного законопроєкту про санкції проти Росії, який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Про це повідомляє Reuters.

Комітет з питань регламенту Палати представників призначив на понеділок після обіду засідання для розгляду цього законопроєкту, який вже ухвалив Сенат.

Як писала Європейська правда, 1 квітня 2025 року Грем разом з колегою з Демократичної партії Річардом Блюменталем представили законопроєкт, відомий як Sanctioning Russia Act.

Це – документ, який пропонує реальні важелі тиску на Москву за її відмову від мирних переговорів.

Основна ідея законодавчої пропозиції полягала в тому, щоб накласти 500-відсоткові мита на весь імпорт з РФ, а також на країни, які продовжують купувати російські нафту, нафтопродукти, природний газ та уран – тобто застосувати так звані вторинні санкції.

Окрім зазначених мит, законопроєкт пропонує кодифікувати в одному законі вже запроваджені санкції проти Росії, які наразі зафіксовані у форматі виконавчих указів, що унеможливлює їх "тихе" скасування президентом.

Серед іншого, законопроєкт вимагає від президента США запровадити повне блокування активів і візові заборони для вищого керівництва РФ, олігархів, командувачів і компаній ВПК, а також накласти жорсткі секторальні санкції на банківську систему та енергетику.

Під санкції також потрапляють судна "тіньового флоту" РФ і будь-які іноземні установи чи особи, які допомагають Росії обходити ці обмеження або постачають їй товари подвійного призначення.

Нагадаємо:

У липні повідомляли, що законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який розробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, вже має понад 60 співавторів – цього достатньо, щоб його ухвалили.