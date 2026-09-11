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США наступного тижня розглядатимуть законопроєкт Грема про санкції проти РФ

Володимир Тунік-Фриз — 11 вересня, 19:20
США наступного тижня розглядатимуть законопроєкт Грема про санкції проти РФ
США наступного тижня розглядатимуть законопроєкт Грема про санкції проти РФ
getty images

Палата представників США наступного тижня розпочне розгляд широкомасштабного законопроєкту про санкції проти Росії, який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Про це повідомляє Reuters.

Комітет з питань регламенту Палати представників призначив на понеділок після обіду засідання для розгляду цього законопроєкту, який вже ухвалив Сенат.

Як писала Європейська правда, 1 квітня 2025 року Грем разом з колегою з Демократичної партії Річардом Блюменталем представили законопроєкт, відомий як Sanctioning Russia Act.

Це – документ, який пропонує реальні важелі тиску на Москву за її відмову від мирних переговорів.

Основна ідея законодавчої пропозиції полягала в тому, щоб накласти 500-відсоткові мита на весь імпорт з РФ, а також на країни, які продовжують купувати російські нафту, нафтопродукти, природний газ та уран – тобто застосувати так звані вторинні санкції.

Окрім зазначених мит, законопроєкт пропонує кодифікувати в одному законі вже запроваджені санкції проти Росії, які наразі зафіксовані у форматі виконавчих указів, що унеможливлює їх "тихе" скасування президентом.

Серед іншого, законопроєкт вимагає від президента США запровадити повне блокування активів і візові заборони для вищого керівництва РФ, олігархів, командувачів і компаній ВПК, а також накласти жорсткі секторальні санкції на банківську систему та енергетику.

Під санкції також потрапляють судна "тіньового флоту" РФ і будь-які іноземні установи чи особи, які допомагають Росії обходити ці обмеження або постачають їй товари подвійного призначення.

Нагадаємо:

У липні повідомляли, що законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який розробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, вже має понад 60 співавторів – цього достатньо, щоб його ухвалили.

США санкції РФ

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США наступного тижня розглядатимуть законопроєкт Грема про санкції проти РФ
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