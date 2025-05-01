Армія РФ пошкодила відділення "Нової пошти" в Одесі
Російський "шахед" прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.
Про це повідомила пресслужба компанії.
За інформацією "Нової пошти", вночі працівників не було на робочих місцях, тож ніхто не постраждав.
"Ми розгорнули мобільне відділення з вантажами до 30 кг і не очікуємо затримок доставки. Станом на 12:10 продовжується розбір завалів. Загальна сума завданих збитків уточнюється", – йдеться в повідомленні.
Компанія пообіцяла зв'язатись з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсувати їхню вартість.
Нагадаємо:
Російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру Одеської області, загинув залізничник, пошкоджено колію та вагони.