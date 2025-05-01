Росія обстріляла велику агрофірму на Одещині: уцілілого майна практично немає

На Одещині через ракетні обстріли було зруйновано агропідприємство СФГ "Тиченко" у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Про це повідомила пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР).

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілу повністю зруйновано технічний парк господарства: трактори, сівалки та збиральна техніка.

Значних руйнувань зазнали складські приміщення — знищені покрівлі та бункери, що зробило склади непридатними для подальшого використання.

"Масштаб руйнувань колосальний — уцілілого майна практично немає. Все, що ми будували роками, знищено в одну ніч", — прокоментували в агропідприємстві.

За попередніми оцінками, загальні втрати підприємства перевищують 60 мільйонів гривень.

Агропідприємство обробляє 630 гектарів сільськогосподарських угідь і є одним із ключових виробників у регіоні.

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