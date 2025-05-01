Бессент: Трамп "роздав" Зеленському "роял-флеш" підписанням угоди про надра

Президент США Дональд Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському "роял-флеш" щодо РФ підписанням угоди про надра.

Таку думку висловив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox Business.

"Ви знаєте, як президент Трамп сказав в Овальному кабінеті Зеленському: "У вас немає козирів". Ну, знаєте що? Президент Трамп роздав йому роял-флеш", - заявив Бессент.

За його словами, відтепер можна взяти ці "карти" і показати їх керівництву РФ, наголошуючи, що між цілями народів США та України "немає розбіжностей".

Нагадаємо:

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Україна готова підписати угоду про видобуток копалин зі США. Це може статися вже в середу, 30 квітня.

Для підписання документа до Вашингтона вирушила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Financial Times повідомило, що підписання рамкової угоди про використання надр між Україною і США опинилося під загрозою зриву в останню мить, коли українська делегація вирушила до Вашингтона.

Як пише Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов'язані галузі української економіки.

Міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів 1 травня 2025 року.