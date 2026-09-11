Ціни на дизель в США перевищили $6 за галон вперше в історії

Ціни на дизельне пальне в США вперше в історії перевищили позначку в 6 дол. за галон (близько 1,6 дол. за літр), що підвищує ризик подальшої інфляції напередодні сезону пікового попиту на дизель.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Американської автомобільної асоціації.

Середня ціна по країні становила 6,0556 долара за галон. У Каліфорнії ціни наближалися до 8 дол. за галон (2,1 дол. за літр).

Дизельне пальне, яке є рушійною силою світової економіки, використовується повсюдно – від енергетики та опалення будинків до сільськогосподарської техніки та автопоїздів.

Хоча мало американців безпосередньо стикається з дизелем у повсякденному житті, воно є одним із ключових факторів цін на харчі, логістику та будівництво – а це означає, що наслідки рекордних цін відчують і споживачі.

Попит також зростає напередодні осені, коли збільшується споживання пального для опалення та збирання врожаю. Водночас геополітичні потрясіння різко обмежили здатність світу виробляти та постачати достатні обсяги дизелю.

У Росії багатомісячні удари українських дронів по НПЗ призвели до введення заборони на експорт пального, а на Близькому Сході перебої з судноплавством через Ормузьку протоку обмежили експортні спроможності держав.

Нещодавно також посилилися бойові дії навколо стратегічно важливої Баб-ель-Мандебської протоки, а США та Іран завдали нових взаємних ударів по суднах. Ця ескалація на Близькому Сході ще сильніше підняла ціни на нафту.

Стрімке зростання цін є особливо проблематичним для Республіканської партії президента США Дональда Трампа, оскільки до проміжних виборів до Конгресу залишилося трохи більш як 50 днів.

Вони можуть виявитися вирішальними у штаті Мен, де найвища в країні частка домогосподарств використовує мазут для опалення своїх будинків, а також у сільськогосподарських штатах, таких як Огайо, Канзас та Айова.

Водночас у Білого дому залишилося небагато політичних важелів для зниження внутрішніх цін – хіба що подальший випуск нафти зі Стратегічного нафтового резерву або введення заборони на експорт.

Нагадаємо:

У третьому кварталі 2026 року може з'явитися дефіцит мазуту, який використовують судна та електростанції, оскільки у світі падає активність нафтопереробних заводів та танкерних перевезень.