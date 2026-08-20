Держборг США – 40 трильйонів доларів

Державний борг США вперше в історії перевищив $40 трлн, збільшившись більш ніж удвічі менш ніж за десять років.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Міністерства фінансів США.

Станом на 18 серпня сукупний борг становив $40,047 трлн, з яких $32,266 трлн припадало на казначейські папери у власності інвесторів, ще $7,782 трлн – на внутрішньодержавний борг.

Для порівняння, на момент першої інавгурації Дональда Трампа у січні 2017 року борг становив $19,95 трлн. За два президентські терміни Трампа він наразі зріс на $11,6 трлн, за чотири роки президентства Джо Байдена – на $8,4 трлн. Близько третини всього приросту з 2017 року припало на масштабні запозичення під час пандемії COVID-19.

Нова позначка у $40 трлн була подолана менш ніж через п'ять місяців після того, як борг сягнув $39 трлн. За менш ніж 20 років він зріс учетверо.

Одночасно швидко дорожчає обслуговування запозичень. США витрачають на виплату відсотків близько $1,1 трлн на рік. У перші десять місяців 2026 фінансового року ці витрати вже перевищили видатки на Medicare і стали другою найбільшою статтею федерального бюджету після Social Security.

Дефіцит бюджету США за перші десять місяців поточного фінансового року вже перевищив показник за весь попередній рік. Лише в липні він становив $432 млрд – четвертий найбільший місячний дефіцит в історії країни.

Зростання боргу вже тисне і на фінансові ринки. Цього тижня дохідність 30-річних американських держоблігацій піднімалася до найвищого рівня майже за два десятиліття. Вищі ставки за держборгом зазвичай тягнуть угору вартість іпотеки, автокредитів та позик для бізнесу.

Нагадаємо:

У липні дефіцит федерального бюджету США зріс до $432 млрд. За перші десять місяців 2026 фінансового року він сягнув $1,8 трлн і вже перевищив дефіцит за весь попередній фінансовий рік.

Раніше у США попереджали про ризик дефолту у разі вичерпання можливостей Мінфіну обслуговувати державний борг без підвищення його законодавчо встановленої межі.