З 1 травня на всіх АЗС України мають продавати "спиртовий" бензин

З 1 травня усі АЗС в Україні додаватимуть до бензину спирт або так званий біоетанол, не менше, ніж 5%.

Про це йдеться в матеріалі ЕП.

Є кілька основних причин, для чого це робити.

Насамперед, це екологія, адже біоетанол чистіший за нафтове пальне, при згорянні він виділяє менше шкідливих речовин.

Друга причина – зобов’язання України в рамках євроінтеграції.

Окремого маркування не буде. Всі АЗС зобов’язані продавати змішаний бензин, тому він має бути скрізь за замовчуванням.

Пальне на заправках може подорожчати, але несуттєво, особливо якщо враховувати світове падіння цін на нафту.

Детальніше про те, як це відбуватиметься на практиці та що означає для автомобілістів, читайте у матеріалі ЕП: "Бензин в Україні почнуть змішувати зі спиртом. Що буде з цінами та чи нашкодить це авто?".