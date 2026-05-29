Держборг України скоротився майже на 200 млн євро з початку року – Мінфін

Україна скоротила держборг на 190 млн євро з початку року

З початку 2026 року державний та гарантований державою борг скоротився на понад 190 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Структура боргу України залишається переважно пільговою та довгостроковою, а частка гарантованого боргу продовжує знижуватися.

Станом на 30 квітня 2026 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 345,5 млрд грн (181, 2 млрд євро або 212,0 млрд дол.), зокрема:

державний зовнішній борг – 7 082,42 млрд грн (75,78%), або 137,3 млрд євро (160,66 млрд дол.);

державний внутрішній борг – 2 003,73 млрд грн (21,44%), або 38,8 млрд євро (45,45 млрд дол.);

гарантований державою борг – 259,36 млрд грн (2,78%), або 5,0 млрд євро (5,88 млрд дол.).

З кінця березня 2026 року обсяг боргу зріс на 112,5 млрд грн. Це зумовлено насамперед послабленням курсу гривні.

Гарантований державою борг продовжує скорочуватись. З початку 2026 року він зменшився з 276,7 до 259,4 млрд грн (з 5,55 до 5,03 млрд євро), тобто на 6,2%. Його частка у загальному борзі знизилась з 3,06% до 2,78%

Станом на кінець квітня 2026 року середньозважена ставка державного боргу знизилась до 4,45% проти 4,51% у січні 2026 року та 4,6% у квітні 2025 року. Середньозважений строк до погашення теж скоротився та становив 13,06 року проти 13,39 року в січні 2026 року.

У валютній структурі боргу найбільша частка припадає на євро – 44,6%, далі – долар (22,5%) і гривня (20,6%).

За січень-квітень 2026 року загальна сума видатків державного бюджету була на 13,8% більше ніж за аналогічний період 2025 року, обслуговування держборгу вище на 11,6% від минулорічного показника.