Росіяни атакували підприємства на Харківщині: згоріло обладнання та автівки
ФОТО ДСНС
Російські загарбники атакували дронами селище Васищеве Харківського району, в результаті чого виникла пожежа на території двох цивільних підприємств.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що пожежа виникла у виробничих і складських будівлях.
Горіло виробниче обладнання, сировина та автомобілі. Загальна площа – 900 кв м.
Як йдеться в повідомленні, попередньо, без жертв і постраждалих.
Нагадаємо:
У ніч на 24 квітня російські загарбники атакували підприємство з виробництва торговельного обладнання у Харкові, люди не постраждали.