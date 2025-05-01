Росіяни атакували підприємства на Харківщині: згоріло обладнання та автівки

Російські загарбники атакували дронами селище Васищеве Харківського району, в результаті чого виникла пожежа на території двох цивільних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що пожежа виникла у виробничих і складських будівлях.

Горіло виробниче обладнання, сировина та автомобілі. Загальна площа – 900 кв м.

Як йдеться в повідомленні, попередньо, без жертв і постраждалих.

Нагадаємо:

У ніч на 24 квітня російські загарбники атакували підприємство з виробництва торговельного обладнання у Харкові, люди не постраждали.