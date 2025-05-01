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Росіяни атакували підприємства на Харківщині: згоріло обладнання та автівки

Віктор Волокіта — 1 травня, 10:48
Росіяни атакували підприємства на Харківщині: згоріло обладнання та автівки
ФОТО ДСНС

Російські загарбники атакували дронами селище Васищеве Харківського району, в результаті чого виникла пожежа на території двох цивільних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що пожежа виникла у виробничих і складських будівлях.

Горіло виробниче обладнання, сировина та автомобілі. Загальна площа – 900 кв м.

Як йдеться в повідомленні, попередньо, без жертв і постраждалих.

Нагадаємо:

У ніч на 24 квітня російські загарбники атакували підприємство з виробництва торговельного обладнання у Харкові, люди не постраждали.

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Росіяни атакували підприємства на Харківщині: згоріло обладнання та автівки
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