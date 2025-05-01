Новости 1 мая: подписание соглашения о недрах, рост госдолга Украины и "спиртовой" бензин на АЗК

О чем говорили сегодня?

О недрах. Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

Президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому "роял-флеш" в отношении РФ подписанием соглашения о недрах, считает министр финансов США Скотт Бессент.

О "спиртовом" бензине. С 1 мая все АЗС в Украине будут добавлять к бензину спирт или так называемый биоэтанол, не менее 5%.

Автозаправочные комплексы (АЗК) 1 мая сохранили цену на топливо после введения нормы обязательного добавления 5% биоэтанола к бензину.

О госдолге. Государственный и гарантированный государством долг Украины в марте 2025 года увеличился на 103,48 млрд грн - до 7 123,25 млрд грн.

О последствиях атак. Российские захватчики атаковали дронами поселок Васищево Харьковского района, в результате чего возник пожар на территории двух гражданских предприятий.

В Одесской области из-за ракетных обстрелов было разрушено агропредприятие СФХ "Тиченко" в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Российский "шахед" прямым попаданием разрушил часть одного из грузовых отделений "Новой почты" в Одессе.

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Государство наказывает за распространение порно, однако хочет получить налоги с его изготовления - порой даже больше, чем полученные доходы.