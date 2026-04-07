Новини 7 квітня: зупинка Словʼянської ТЕС, вартість кошику на Великдень

Про обстріли: внаслідок російських ударів на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській та Одеській областях.

Про банк Богуслаєва: Фонд гарантування вкладів підписав договір про передачу частини активів і зобов'язань неплатоспроможного Мотор-банку до "Асвіо Банку", що означає, що частина клієнтів Мотор-банку автоматично перейшла на обслуговування до нового банку без зміни умов своїх договорів.

Про фінмоніторинг і посилки: податковий комітет ВР прибрав із законопроєкту №15112-1 про оподаткування міжнародних посилок норму, яка мала спробу пом'якшити правила фінмоніторингу для топпосадовців.

Про АМКУ та пальне: Верховна Рада викликала голову Антимонопольного комітету Павла Кириленко до парламенту для доповіді щодо ситуації з цінами на пальне та можливого зговору на ринку АЗС.

Про Великодній кошик: вартість продуктів, які традиційно входять до великоднього кошика в Україні, продовжує зростати. На початку квітня 2026 року середня ціна такого набору становить 998,6 грн, що на 9,43% більше, ніж торік.

Про вартість проїзду в Києві: КМДА перегляне тарифи на проїзд в громадському транспорті столиці.

Про "Нацкешбек": З 7 квітня почнеться зарахування "Національного кешбеку" за лютий на картки українців.

Про військовий збір: Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни.

Про спільний енергоринок з ЄС: Верховна Рада ухвалила закон №12087-д про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.

Про Словʼянську ТЕС: 6 квітня через ворожі атаки зупинила роботу Словʼянська ТЕС, яка розташована в у місті Миколаївка поблизу Слов'янська Донецької області.

Про графіки відключень світла: 8 квітня в усіх регіонах України з 07:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про смерть Ігоря Мітюкова: на 74-му році пішов з життя колишній віцепрем'єр-міністр України з питань фінансової та банківської діяльності (1994-1995), міністр фінансів (1997-2001), повноважний посол Мітюков Ігор Олександрович.

Про ООН і Ормуз: Росія та Китай як постійні члени Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй (ООН) заблокували резолюцію про розблокування Ормузької протоки, ініційовану Бахрейном.

Ексклюзив ЕП:

Стопами Юзіка. Скільки топпосадовців купили закордонну нерухомість з початку великої війни

Поки країна воює, частина українських топчиновників інвестує в квадратні метри за кордоном. Хто купував нерухомість в останні чотири роки і скільки таких випадків виявив аналіз декларацій?