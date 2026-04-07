Внаслідок атак РФ без світла залишилися мешканці в 7 регіонах України

Внаслідок російських ударів на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській та Одеській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

У компанії зазначили, що всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають відновлювальні роботи.

Окрім цього, через дощ і сильний вітер на ранок повністю або частково знеструмлені понад 170 населених пунктів у дев'яти областях.

Йдеться про Київську, Житомирську, Полтавську, Хмельницьку, Тернопільську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську області.

В "Укренерго" також повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, однак через похолодання вечірній максимум напередодні був на 1,1% вищим, ніж у попередній робочий день.

У зв'язку з цим українців закликали ощадливо користуватися електроенергією, особливо з 18:00 до 22:00, і не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

У ніч на 7 квітня російські окупаційні війська атакували 110 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "Шахеди".