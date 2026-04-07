Помер один з перших міністрів фінансів України

Сьомого квітня 2026 року на 74-му році пішов з життя колишній віцепрем'єр-міністр України з питань фінансової та банківської діяльності (1994-1995), міністр фінансів (1997-2001), повноважний посол Мітюков Ігор Олександрович.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Після успішної роботи у фінансовому секторі був призначений заступником голови Національного банку, працював Віцепрем'єр-міністром з питань фінансової та банківської діяльності, Міністром фінансів України у складі чотирьох урядів поспіль.

Перебував на дипломатичній службі як Спеціальний представник Уряду України при ЄС, був Послом України у Великій Британії, представляв державу у Міжнародній морській організації", – зазначили у міністерстві.

У Мінфіні додали, що Мітюков був одним із архітекторів фінансової системи України.

Був членом наглядових рад "Ощадбанку" та "Укрпошти" та головою наглядової ради Національного депозитарію.