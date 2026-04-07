Росія та Китай ветували резолюцію Радбезу ООН про розблокування Ормузу

Росія та Китай заблокували резолюцію Радбезу ООН про розблокування Ормузу

Росія та Китай як постійні члени Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй (ООН) заблокували резолюцію про розблокування Ормузької протоки, ініційовану Бахрейном.

Про це йдеться з трансляції засідання Радбезу ООН.

Як повідомляли у Reuters, у проєкті резолюції Ради безпеки ООН "наполегливо закликали держави, зацікавлені у використанні комерційних морських маршрутів у Ормузькій протоці, координувати зусилля оборонного характеру, що відповідають обставинам, для сприяння забезпеченню безпеки та охорони судноплавства через протоку".

У ньому зазначено, що такі заходи можуть включати супровід торгових і комерційних суден, а також підтримуються зусилля щодо запобігання спробам закрити, перекрити або іншим чином перешкоджати міжнародному судноплавству через Ормузьку протоку.

При цьому, там не згадується про санкціонування застосування сили щодо Ірану навіть у оборонних цілях, що було згадано у початковій версії документу.

Як повідомляє Reuters, резолюцію було помʼякшено з надією, що Китай та Росія не заблокують її.

За підтримку резолюції проголосувало 11 постійних та непостійних членів Радбезу ООН, проти – Китай та РФ, Пакистан та Колумбія – утримались.

Голосування відбулось за кілька годин до закінчення терміну, встановленого Дональдом Трампом, до якого Іран має укласти угоду або зіткнутися з тим, що американські військові знищать його електростанції та мости.

Рада безпеки ООН складається з 15 членів: 5 постійних (США, Велика Британія, Франція, Китай, Росія) та 10 непостійних, яких на дворічний термін обирає Генеральна асамблея ООН.

На квітень 2026 року такими членами є:

Байхрейн, Колумбія, Демократична Республіка Конго, Данія, Греція, Латвія, Ліберія, Пакистан, Панама, Сомалі.

Право вето на будь яку резолюції Радбезу мають виключно постійні члени.

Бахрейн головує у Радбезі ООН до червня.