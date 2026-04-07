Великодній кошик за п’ять років подорожчав майже вдвічі

Вартість продуктів, які традиційно входять до великоднього кошика в Україні, продовжує зростати. На початку квітня 2026 року середня ціна такого набору становить 998,6 грн, що на 9,43% більше, ніж торік.

Такі результати випливають з розрахунків ЕП.

Скільки коштує зібрати великодній кошик?

До розрахунків включалися базові продукти, які традиційно входять до великоднього кошика в Україні – яйця, твердий та кисломолочний сири, буженина, сало та вершкове масло.

Усі ціни порівнювались на порталі Мінфін, де середня вартість продуктів формується на основі даних різних супермаркетів.

Вартість продуктів, які традиційно входять до великоднього кошика

Зібрати такий продуктовий кошик за тиждень до Великодня можна за 985 грн. Найдорожчими з усього кошика виявились буженина (345 грн за пів кілограма) та сир (254 грн). Ці два продукти протягом останніх п'яти років були найдорожчими у цьому продуктовому наборі.

Для порівняння, у 2022 році зібрати такий продуктовий набір для великоднього кошика можна було за 520 грн. Тобто, за час великої війни кошик подорожчав майже вдвічі.

Як змінювалась вартість продуктів з великоднього кошика

Найбільш різке зростання за цей період зафіксували у 2023 році – одразу на 27%. У 2025 році також було суттєве подорожчання на 24,19% – до 912,52 грн. Водночас у 2026 році темпи зростання дещо сповільнилися – до 9,43%, що є найнижчим показником за останні роки.

За оцінками Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), базовий кошик (паска, яйця, сіль, хрін, свічка) коштує 482 грн (+12,7%); середній (з сиром, ковбасою, гірчицею) – 965 грн (+13,8%), а розширений (з кагором, овочами та салом) – 1 387 грн (+17%).

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ЕП пояснив, що подорожчання перед Великоднем є сезонним і повторюється щороку. Основна причина – зростання попиту на традиційні святкові продукти.

За його словами, цінова хвиля починається приблизно за 20 днів до свята і досягає піку в останній тиждень перед Великоднем.

Водночас він наголошує, що нинішнє подорожчання не є критичним, а зростання цін на пальне не має визначального впливу на ситуацію.

Скільки коштує приготувати паску?

Цьогоріч базові продукти, які необхідні для приготування домашньої паски, обійдуться українцям у 260 грн (на 6,15% більше, ніж торік). Йдеться про борошно, яйця, молоко, вершкове масло та цукор.

Скільки коштує приготувати паску?

Найдорожчим продуктом, який становить майже 45% від всієї вартості паски, виявилось вершкове масло. На другому місці – яйця.

За даними УКАБ, у 2026 році приготування паски подорожчало на 12,2% – до 357,2 грн за 3–4 штуки. Основними чинниками стали зростання цін на яйця, молочну продукцію, сухофрукти та тепличні овочі.

"Найбільший вплив на подорожчання випічки мали родзинки (+27% до 53,4 грн за 200 г), вершкове масло (+13,1%) та молоко (+11,6%). Стримати збільшення собівартості допомогла дефляція у "солодкій" групі: цукор за рік подешевшав на 12,6%, ванілін – на 26,8% до 6 грн, а цукрова пудра – на 2,5% – до 6,7 грн", – зазначили в УКАБ.

В асоціації підкреслили, що молочна продукція починає формувати тенденцію до стабілізації через зниження закупівельних цін на сире молоко та сезон надоїв, проте це стосується лише товарів із коротким терміном зберігання. У категоріях тривалого зберігання виробники утримують ціни високими для компенсації попередніх витрат на енергозабезпечення, кажуть в УКАБ.

Водночас м'ясний ринок перед святами залишається відносно стабільним: свинячий ошийок за місяць додав 3% і коштує 325 грн/кг (+7% за рік), а ціна на сало за місяць не змінилася, проте у річному вимірі зросла на 15% – до 274 грн/кг.

Нагадаємо:

У “Сільпо” підрахували, що святковий кошик до Великодня обійдеться українцям щонайменше у 1,2 тис. грн. Крафтовий варіант "Сільпо" оцінює у щонайменше 4 660 гривень.