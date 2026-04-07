Слов'янська ТЕС зупинила роботу внаслідок ворожих атак

6 квітня через ворожі атаки зупинила роботу Словʼянська ТЕС, яка розташована в у місті Миколаївка поблизу Слов'янська Донецької області.

Про це повідомила Група ДТЕК, яка висловила співчуття колегам з Донбасенерго.

"Ми добре знаємо, як болить, коли зупиняється рідне підприємство. Адже два роки тому ми так само прощалися зі своєю Курахівською ТЕС. Та найважливіше — зберегти людей", – зазначили в компанії.

Це була остання діюча ТЕС у регіоні під контролем України.

Троє працівників Слов'янської ТЕС загинули в результаті атаки російського дрона на їх автомобіль вранці 17 лютого.

В березні у Слов'янську на Донеччині почали демонтаж тролейбусної контактної мережі, щоб встановити антидронові сітки, тролейбуси тимчасово вивозять з міста.

Наприкінці минулого місяця ворог завдав удару по залізничній інфраструктурі Слов'янська на Донеччині.