Слов'янська ТЕС зупинила роботу внаслідок ворожих атак
6 квітня через ворожі атаки зупинила роботу Словʼянська ТЕС, яка розташована в у місті Миколаївка поблизу Слов'янська Донецької області.
Про це повідомила Група ДТЕК, яка висловила співчуття колегам з Донбасенерго.
"Ми добре знаємо, як болить, коли зупиняється рідне підприємство. Адже два роки тому ми так само прощалися зі своєю Курахівською ТЕС. Та найважливіше — зберегти людей", – зазначили в компанії.
Це була остання діюча ТЕС у регіоні під контролем України.
Нагадаємо:
Троє працівників Слов'янської ТЕС загинули в результаті атаки російського дрона на їх автомобіль вранці 17 лютого.
В березні у Слов'янську на Донеччині почали демонтаж тролейбусної контактної мережі, щоб встановити антидронові сітки, тролейбуси тимчасово вивозять з міста.
Наприкінці минулого місяця ворог завдав удару по залізничній інфраструктурі Слов'янська на Донеччині.