В Києві переглянуть тарифи на проїзд в громадському транспорті

В Київській міській державній адміністрації переглянуть тарифи на проїзд в громадському транспорті столиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року.

Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого, підкреслив Кличко.

Також, за його словами, втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. А транспорт є дотаційним (12 млрд грн на цей рік).

"Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва", – наголошує міський голова.

Він підкреслив, що зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону.

