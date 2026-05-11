Новини 11 травня: правки до законопроєкту про "податок на OLX", аналіз великих угод з готівкою

Про "податок на OLX": До другого читання законопроєкту №15111-д щодо оподаткування доходів від цифрових платформ депутати подали понад 3,5 тис. правок, з яких профільний комітет підтримав 34.

Про Держфінмоніторинг: Державна служба фінансового моніторингу України починає окремо аналізувати великі операції з готівкою, що використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів тощо.

Про ексголову Держлікслужби: Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно ексолови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка, якого обвинувачують у декларуванні недостовірних відомостей.

Держслужбовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022–2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області

Про Kusum Healthcare: Держлікслужба за підсумками розгляду запропонувала відмовити у видачі сертифіката відповідності вимогам належної виробничої практики (GMP) одному з найбільших виробників ліків України Kusum Healthcare.

