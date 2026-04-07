Україна об’єднає енергоринок з ЄС: Рада ухвалила закон про market coupling

Верховна Рада ухвалила закон №12087-д про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Повна назва – "Закон України щодо імплементації норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання і конкурентоспроможності у сфері енергетики".

Закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу.

Зокрема він створює правові засади для об'єднання ринків (market coupling) "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі.

Так торгівля електроенергією відбуватиметься узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день.

Також закон імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та впроваджує механізми забезпечення потужності.

Окрім цього, з'являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема об'єднувати невеликі джерела енергії (агрегація) та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію.

Закон забезпечує відповідність вимогам ENTSO-E: українська енергосистема буде працювати за стандартами та правилами європейської мережі передачі електроенергії (ENTSO-E), щоб забезпечити безпеку та сумісність із країнами ЄС.

До закону було враховано 47 поправок (в т.ч. частково та редакційно), а загалом було подано 1358 поправок.

Середньозважена ціна ринку електроенергії "на добу наперед" в Україні у березні становила 7359 грн/МВт*год, що на 26% менше за показник лютого.